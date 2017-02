1993: riprese in corso Stefano Accorsi sempre protagonista

Le riprese di 1993 si stanno svolgendo ed è molta l’attesa e la curiosità su questa nuova serie che fa parte di una trilogia: 1992 l’abbiamo già vista in tv a breve vedremo 1993 e poi sarà la volta di 1994.

Il sequel avrà sempre come protagonista Stefano Accorsi: vicino a lui ci sarà anche Laura Chiatti la new entry della serie tv che potrebbe iniziare a breve. La rete che trasmetterà 1993 sarà sempre Sky, ma scopriamo qualche cosa in più su questa nuova fiction. Tra i protagonisti, oltre a Stefano Accorsi ritroveremo anche Tea Falco, Domenico Diele, Miriam Leone e Guida Caprino. Laura Chiatti, new entry, interpreterà la moglie di Leonardo Notte, protagonista di questa serie.

Ancora non si sa con esattezza la data di messa in onda anche se l’attore ha fatto sapere che i copioni sono già arrivati. La serie tv sarà ambientata nel periodo di Tangentopoli. Insomma ci sono ancora poche informazioni per quanto riguarda l’orario eccetera. Alcuni ciak sono stati fatti a Milano davanti allo storico palazzo progettato da Giò Ponti, oggi sede del Consiglio Regionale della regione Lombardia e, per chi conoscesse la serie, casa della holding Mainanghi.