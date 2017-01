50 ballerine di lap dance ai funerali di un politico -video

By Redazione

Lo ha riportato l’Oriental Daily News e la notizia ha fatto il giro del mondo, c’è chi al proprio corteo funebre desidera una particolare musica, chi vuole solo i familiari e chi invece viene accompagnato da 50 ballerine di lap dance.

E’ accaduto a Tung Hsiang di Taiwan, per l’ultimo viaggio del politico infatti hanno sfilato ben 50 ballerine di lap dance ognuna delle quali si esibiva in un ballo sopra ad un fuoristrada, un’insolita sfilata davvero molto particolare.

Shake it for me, questa la colonna sonora che accompagnava il corteo funebre, mentre gli spettatori potevano godersi lo spettacolo delle ragazze che con pantaloncini attillati ballavano sul tettuccio dei fuoristrada.

Il politico locale è deceduto all’età di 76 anni proprio nel mese di dicembre, per il corteo ci sono volute circa 100 lussuose auto e appunto 50 strippers professioniste, c’è da dire che anche i passanti hanno evidentemente apprezzato.