A Palermo tempo pessimo e molti allagamenti.

Il maltempo in questi giorni, oltre le ben note vicende dell’Italia centrale, si è manifestato in tutta la sua virulenza anche al Sud, in particolar modo in Sicilia e nella zona di Palermo.

In alcune strade del capoluogo siciliano la violenza dell’acqua pareva quella di un torrente, con conseguenti disagi gravi e situazioni di allarme in molti quartieri.

I Vigili del Fuoco sono stati costretti a soccorrere una famiglia in Via La Malfa, dove le auto non riuscivano nemmeno a muoversi a causa dell’acqua alta.

Ma le squadre di soccorritori fortunatamente sono riuscite a intervenire recuperando gli automobilisti rimasti bloccati nelle macchine e in altri veicoli.

Ci sono stati inoltre vari altri interventi nei luoghi in cui si sono registrati gravi disagi, come in Piazza Indipendenza, in Via Imera, in Via Colonna Rotta, in Via Bianchini, nel sottopasso Guarnaschelli.

Altre squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate a Vicari, in zona Borgo Montanaro, dove un ristorante è rimasto per buona parte allagato; inoltre sono intervenute a Balestrate, dove addirittura un muro è franato sulla ferrovia sottostante.

A fronte di un apposito sopralluogo dei tecnici è stato interrotto il transito ferroviario, in attesa del ripristino della linea.