By Eleonora Gitto

Acciuffato a Roma il super ladro acrobata.

Il ladro acrobata è stato arrestato a Roma, nel quartiere di Tor Pignattara.

L’uomo, anzi, il ragazzo di 22 anni, si era arrampicato sul tubo del gas di una palazzina, riuscendo ad arrivare addirittura fino al terzo piano.

Qui ha rotto una finestra e si è introdotto nell’appartamento.

Ma, sfortunatamente per lui, il ladro è stato visto da un solerte cittadino, il quale ha prontamente avvisato le Forze dell’ordine.

In men che non si dica sono intervenute due pattuglie della Polizia di Stato all’indirizzo indicato.

Proprio nel momento in cui sono arrivati, i poliziotti hanno visto il giovane uscire dall’abitazione in cui ha commesso il furto, scavalcare la ringhiera del balcone e scendere di balcone in balcone fino a terra. Ma proprio a terra ha trovato la sorpresa.

Il giovane è stato bloccato dagli agenti e ha tentato poi disperatamente di svincolarsi dimenandosi e sferrando calci e pugni.

Ma non c’è stato niente da fare. I poliziotti del Reparto Volanti e del Commissariato di Tor Pignattara hanno recuperato la refurtiva, tra cui alcuni orologi e oggetti d’oro prelevati nell’appartamento.

Il ladro è stato accompagnato negli uffici di Polizia e arrestato, mentre tutta la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.