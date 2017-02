Acquistare una cella? Ecco l’incredile storia di un detenuto

Davvero incredibile la storia che vi racconteremo oggi. A Pentridge, situato a Melbourne, un uomo chiamato Graeme Alford ci ha trascorso parecchi anni per appropriazione indebita e rapina a mano armata.

I guai del giovane sono iniziati quando improvvisamente si è trovato con debitti pesantissimi da pagare a causa del gioco d’azzardo e del bere alcool a go go, che lo hanno spinto a mettere in atto diverse rapine e furti di ogni genere.

Per tale motivazione l’uomo è stato primo condannato senza mezzi termini per poi essere rinchiuso a Pentridge, uno dei carceri di massima sicurezza più severi in circolazione. Un paio di anni fa il tutto è stato chiuso, e per non dimenticarsi di quell’inferno Graeme ha addirittura pensato di acquistare la cella dove stava. Ma sapete per cosa? Non per abitarci ma bensi’ per farsi una raccolta di vini pregiati!

Alford non ha voluto spiegare la motivazione di questo folle gesto.

Fonte@BBCNews