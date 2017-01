Adele, un cantante turco: Sono tuo padre!

By Angela Sorrentino

Una rivelazione che, semmai venisse confermata, sarebbe assolutamente sconvolgente per la cantante che sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita, sia per quanto riguarda la carriera, sia per quanto concerne la vita privata.

Mehmet Asar, 52 anni, cantante turco che vive a Bodrum, sostiene di essere nientemeno che il padre di Adele.

In un’intervista ai media turchi, Mehmet Asar ha raccontato di aver avuto nel luglio 1987 una breve relazione con la mamma della cantante, Penny Adkins, che si trovava in vacanza a Bodrum, località balneare sulla costa dell’Egeo.

All’epoca Asar faceva il tassista e prese a bordo la Adkins insieme ad alcune amiche che l’avevano accompagnata nel viaggio di due settimane: tra una meta turistica e l’altra, tra il cantante e la madre della cantante britannica ci furono dei momenti intimi.

A sostegno della versione del cantante ci sono due elementi: una foto che sembra ritrarlo abbracciato con la Adkins ed il fatto che Adele, in un’intervista alla tv olandese, avrebbe detto alcuni mesi fa di avere un background linguistico in turco, inglese e spagnolo.

Mehmet ha anche invitato Adele in Turchia: “Vorrei che Adele e sua madre venissero in Turchia”.

Poi ci ha tenuto a precisare: “Vivo a Bodrum, ho una bella esistenza, quel che voglio è che mia figlia conosca la verità”.

Chissà come avrà reagito la cantante alla notizia.