Adriana Lima: la cioccolata mi mette sempre di buon umore

Quanti di noi hanno la passione per la cioccolata? Certo molti ne faranno a meno per cercare di mantenere la linea e c’è chi invece passa sopra a tutto pur di gustarsi il suo “dolcino” preferito.

Anche la bella supermodella brasiliana Adriana Lima, ha un debole per la cioccolata evidentemente non può farne a meno tanto da condividere uno scatto con una sorta di cioccolatino gigante di un famoso marchio e un messaggio:

“🦄🦄🦄A LITLE CHOCOLATE ALWAYS PUTS ME IN A GOOD MOOD 🦄🦄🦄👅👅👅👅” in pratica: “Un po’ di cioccolata mi mette di buon umore”, e come darle torto? Certo che Adriana deve si mantenere la linea, ma può tranquillamente fare uno strappo ogni tanto.

Lei sembra essere una delle poche modelle rimasta “naturale”, come confermano anche tanti commenti dei fan che hanno commentato lo scatto su Instagram, oltre 265mila like e qualcuno che ci tiene a sottolineare: “Probabilmente l’unica ragazza naturale” e così anche tanti altri commenti che confermano: “Tu sei la vera bellezza, possa Dio proteggerti”.