Adriana Lima stupenda: Kiss my…ABS

Lei sempre stupenda, supermodella e attrice brasiliana, Adriana Lima a 35 anni non perde assolutamente il suo fascino.

Lo sanno bene i suoi fan che spesso si ritrovano a condividere alcuni scatti veramente sensuali della bellissima modella, come quello effettuato proprio alcune ore fa con un messaggio davvero spiritoso da parte di Adriana, che scrive:

“KISS MY …… ABS 😜 UNICORN POWER 🦄🦄”, vestita solo di una calzamaglie strettissima da dove spuntano gli slip e un reggiseno, Adriana Lima conquista, se ce ne fosse bisogno, i fan mostrando una bellezza mozzafiato.

Oltre 250mila like per la modella e quasi 2mila commenti di fan che sono rimasti a bocca aperta, “meravigliosa” è il commento più “restrittivo” da parte dei follower, che non possono far altro che ammirare e contemplare cotanta bellezza e sensualità.