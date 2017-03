Adriano Celentano si sente minacciato nella sua stessa casa

By Angela Sorrentino

Nelle scorse ore hanno fatto molto scalpore le parole rabbiose di Francesco Facchinetti, che ha minacciato di crearsi un arsenale e farsi giustizio da solo, a seguito di un brutto episodio, con degli sconosciuti che si sono introdotti della casa di suo padre, arrivando a minacciare i componenti della sua famiglia.

Ma la famiglia Facchinetti non è l’unica che non si sente protetta da malintenzionati: nella villa di Campesone di Galbiate, di proprietà di Adriano Celentano e Claudia Mori, da un paio di settimane stanno succedendo cose strane, tanto da far temere che a lui e alla moglie possa capitare qualcosa di grave.

Prima la rottura di un vetro dell’auto di Claudia, poi intrusioni di sconosciuti nella villa, documentate dalle telecamere: episodi «gravi», «azioni particolarmente minacciose», che hanno spinto Adriano Celentano a rivolgersi alle forze dell’ordine e poi a denunciare l’accaduto sul suo blog.

«La gravità di questi fatti è dovuta anche all’insistenza delle intrusioni e al numero delle persone coinvolte. In un’occasione gli sconosciuti sono stati sorpresi dalla nostra vigilanza diurna e notturna che li ha costretti alla fuga», prosegue a raccontare il Molleggiato dal sito internet.

E ancora: «Sono azioni particolarmente minacciose che ci fanno sospettare che questi malviventi stiano cercando di arrivare a me e a Claudia, sorvegliando i nostri movimenti. Denunciamo questi seri episodi perché nel caso dovesse accadere qualcosa di ancora più grave, questo è l’antefatto».

Ricordiamo che già un paio di anni fa un post, sempre sul blog, aveva destato scalpore la sua posizione di Celentano contro i rom andando plaudendo alla linea rigida di Matteo Salvini.