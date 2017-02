Alba, la città sostiene l’iniziativa M’illumino di meno 2017

La città di Alba sostiene l’iniziativa M’illumino di meno del 24 febbraio 2017.

Il 24 febbraio ad Alba alle ore 18, ci sarà lo spegnimento simbolico delle luci delle torri e di Piazza Risorgimento.

Il risparmio energetico prima di tutto, a fronte di sprechi inenarrabili che sono effettuati quotidianamente, soprattutto dalle pubbliche amministrazioni.

Ormai sono tredici anni che Alba aderisce alla Giornata del risparmio energetico promossa dalla famosa trasmissione Caterpillar, di Radio 2. Per quest’anno ci sono comunque novità.

Il programma radiofonico invita a compiere un gesto di qualsiasi tipo contro gli spechi in vari settori: in quello dei trasporti, in quello alimentare, in quello della comunicazione, ad esempio.

Dicono da Caterpillar: “Si può dare un passaggio in auto ai colleghi, organizzare una cena collettiva di condominio, aprire la propria rete wireless ai vicini, e in generale condividere le proprie risorse come gesto concreto anti spreco e motore di socialità”.

Il Comune di Alba intanto, oltre a spegnere le luci, distribuirà un decalogo del risparmio energetico e il vademecum della mobilità sostenibile, promosso dall’Assessorato ai Trasporti; il tutto tramite il Front office dell’Ufficio Ambiente, in Piazza Risorgimento, 1.

Per i cittadini che si presenteranno a questo ufficio, sarà regalata una lampadina a basso consumo del gruppo Egea Spa.