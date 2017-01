Alberico Lemme, dietologo dei vip: mi vogliono fermare

Le sue maniere esagerate gli hanno dato notorietà e certamente procurato anche nuovi clienti, disposti a pagare centinaia di euro per la sua dieta che rischia anche di rovinare la salute, ma pare che il farmacista Alberico Lemme abbia tirato troppo la corda.

In primis il farmacista si è reso protagonista di un nuovo “siparietto” a Domenica Live, dove ha quasi sfiorato la rissa con Francesca De Andrè, urlandole contro di denunciarlo se avesse coraggio.

La De Andrè infatti è stata più volte spintonata da Lemme in maniera molto aggressiva, e si è difesa dichiarando che se l’avesse toccata ancora una volta l’avrebbe denunciato.

In difesa di Lemme, è intervenuta per la prima volta a Domenica Live anche la figlia del farmacista, la quale ha affermato che utilizza il cibo come farmaco, e non si sente affatto una che è arrivata, niente meno il padre.

Ma una questione ben più spinosa deve affrontare l’uomo in queste ore: nella giornata di oggi, 30 gennaio, alle ore 13, Alberico Lemme è stato convocato dal presidente dell’ordine dei farmacisti.

Ed a proposito di questo incontro così ha dichiarato lo stesso Lemme: “Finalmente l’Ordine dei farmacisti mi convoca. Loro mi vogliono fermare. Io rilancerò. Mi metterò a disposizione per formare farmacisti e creare nuove opportunità di lavoro”.

Oggetto del dibattito, le polemiche seguite all’intervento di Lemme in una scuola, in cui il farmacista ha di nuovo insultato le donne, definendole “teste di donna” e affermando che il cervello femminile è “inferiore” a quello maschile. Contestate pure le sue dichiarazioni su anoressia e bulimia che, secondo Lemme, si potrebbero curare solo con il cibo.