Alberico Lemme, suo il momento più seguito di Domenica Live

Ogni puntata di Domenica Live riserva ai fedeli telespettatori una miriade di sorprese, tra momenti più seri, dedicati alle interviste ai politici o agli approfondimenti delle problematiche sociali, ed altri molto più divertenti, con i tanti opinionisti in studio che non risparmiano di attaccarsi a vicenda, creando sovente dei momenti molto trash.

Uno degli appuntamenti fissi, tra i più amati e seguiti dal pubblico, è però senza dubbio quello dedicato al farmacista Alberico Lemme che, con una strategia di marketing azzeccatissima, ha proposto un regime alimentare praticamente basato sul nulla, almeno scientificamente, ma che spinge sempre più persone a pagare per potervi aderire e per potere avere i prodotti da lui proposti.

Nella puntata di Domenica Live in onda ieri ci sono stati ottimi ascolti per tutta la durata del programma, ma come sempre la parte più vista è stata quella dedicata al talk con il dottor Lemme che per festeggiare il compleanno della D’Urso ha persino creato dei dolcetti nuovi, i Lemme Rocher.

Dopo aver donato alla conduttrice i ‘lem rocher’ il mago della dieta ha annunciato il suo primo video musicale. Il teorizzatore della filosofia alimentare ha girato il video di ‘Spaghetti a colazione’ a Napoli, video mostrato dalla d’Urso. Nella canzone sono stati sarcasticamente richiamati diversi personaggi con i quali il farmacista si confronta a Domenica Live. Al rientro in studio Lemme ha ribadito che il brano sarà il tormentone dell’estate ed ha ballato con Massimo Ceccherini.

Ma il farmacista è stato protagonista anche di uno scherzo architettato ad arte dalla produzione del programma. Lemme, sempre a Domenica Live, aveva dichiarato che seguiva la sua miracolosa dieta anche un campione dell’Inter, ovvero Ivan Perisic, il quale lo aveva chiamato per sapere nell’esattezza cosa doveva mangiare (o cosa doveva evitare) per buttare giù qualche chilo.

Uno scoop vero e proprio, peccato però che non fosse vero: era stato infatti tutto uno scherzo, che ha portato la d’Urso e gli ospiti a prendere in giro Lemme.

Contro Lemme, come sempre, sono intervenuti Andrea Damante, Manuela Villa, Rosy del Grande Fratello e a sorpresa anche Massimo Ceccherini.

A surriscaldare gli animi dei presenti anche le dichiarazioni di una cadetta di Lemme. Quest’ultima ha riferito di essere rimasta incinta seguendo la filosofia alimentare del cinquantanovenne.

Le dichiarazioni della cadetta hanno provocato la reazione del professor Lorenzetti. Il professionista ha sottolineato che le affermazioni della donna non rispondevano al vero: ‘Tu e Lemme siete conniventi’. Il chirurgo ha riferito che per questioni legate alla gravidanza bisogna rivolgersi esclusivamente al ginecologo.

La sua strana dieta, che prevede pasta a colazione e vieta la frutta, non piace neppure a Mary Segneri che in quanto a dimagrimento se ne intende. L’ex gieffina e conduttrice ha infatti perso ben 65 kg con il metodo tradizionale: alimentazione mediterranea e allenamento. “Caro Lemme, l’ananas sgonfia la pancia… e anche i palloni gonfiati come te!” l’ha punzecchiato.

Ma c’è anche qualcuno che ha voluto mettere in pratica i consigli del dietologo. Nozzolino è andato a trovarlo in laboratorio per preparare le sue ricette. Il menu prevede spaghetti burro e curcuma perché “il burro fa dimagrire e abbassa il colesterolo. I dietologi lo tolgono perché sono una massa di ignoranti”, mentre per secondo gamberoni con crema di ricotta.

“E’ immangiabile, non verrei mai qui per affrontare una dieta”, la sentenza di Nozzolino.