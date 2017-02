Alda D’Eusanio: contenta di somigliare a Vlamidir Luxuria

Non ci pensa proprio a sentirsi offesa: la brava giornalista Alda D’Eusanio appare contenta della nuova “sosia” su cui può contare.

Negli ultimi giorni, all’indomani della partenza ufficiale dell’Isola dei Famosi, impazza sui social l’ironia per la grande somiglianza tra Vladimir Luxuria e Alda D’Eusanio.

Il look scelto dall’opinionista dell’Isola, soprattutto taglio e colore dei capelli, è molto simile a quello della conduttrice Rai, e in molti avevano supposto che Alda non avrebbe affatto gradito il paragone.

La D’Eusanio invece ha stupito tutti e in un video pubblicato da Novella 2000 si rivolge direttamente a Luxuria: “Vladimir, il mio parrucchiere mi ha cambiato lo stile, mi ha fatto la boccolata, quindi mi raccomando fatti i boccoli anche tu. Non sai quanto sono contenta che tutti ci scambiano l’una per l’altra. Siamo due donne intelligenti, quindi ci somigliamo per questo, perché siamo due donne di classe“.

Certamente anche Vladimir apprezzerà e siamo pronti a scommettere che già dalla prossima puntata del reality, in onda il prossimo martedì, potrebbe accogliere la sfida.