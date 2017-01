By Redazione

Alec Baldwin prende in giro Donald Trump con una conferenza

Una falsa conferenza veramente esilarante per il pubblico, quella tenuta dall’attore Alec Baldwin che si è voluto improvvisare Donald Trump.

Una somiglianza davvero sconcertante, con il suo ciuffo biondo, l’attore si è presentato sul palco del famoso Saturday Night Live per prendere in giro l’attuale presidente Donald Trump, e lo ha fatto in modo molto particolare.

Alec Baldwin infatti ha deciso di vestire i panni di Donald Trump durante una conferenza, così ha cominciato a spaziare tra tantissimi argomenti finendo praticamente per arrivare ad un punto di caos totale.

Poi una tiratina d’orecchie alle celebrità che hanno sostenuto la sua presidenza e dice: “Abbiamo anche ottenuto l’appoggio di grandi artisti come Angelina Jolie, Ryan Gosling e Jennifer Lawrence, tutti alla mia inaugurazione per gentile concessione di Madame Tussauds”.

Madame Tussauds sarebbe uno dei più importanti musei delle cere con sedi in tutto il mondo, poi l’attore vira sui figli di Trump Eric e Donald Jr, e rivela: “Ho girato tutte le mie imprese ai miei figli, due piccoli American Psychos”.