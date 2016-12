Alessandro Calabrese, le troppe critiche gli nuocciono alla salute

Non solo la relazione con la sua storica fidanzata Lidia Vella si è conclusa in un mare di polemiche e attacchi reciprochi, ma i fans sui social proprio non riescono a perdonargli che già sia alla ricerca di un nuovo amore, presentandosi come corteggiatore negli studi di Uomini e Donne.

Per questo Alessandro Calabrese è stato sommerso da attacchi e dure critiche, che purtroppo non riesce ad accettare a testa alta, tanto che sta avendo persino delle ripercussioni a livello fisico e di salute.

Calabrese quindi ha voluto rompere il silenzio affidando ai social una dichiarazione esaustiva della difficoltà causate da queste situazioni.

“Non voglio il male di nessuno, voglio solo essere lasciato in pace. Sono due giorni che non mangio, ho perso 5 kg, per favore mi sto ammalando, non ho fatto niente di male e Lidia lo sa, per questo basta cattiveria. Ci siamo lasciati e chiaramente è perché non andiamo più d’accordo per colpa di entrambi. Stop. Basta con sta guerra dei poveri, fa ridere. Ho passato un anno di mer*a a fare finta che tutto va bene, un incubo”, ha scritto.

Poi ha ribadito di non stare fingendo nella sua decisione di corteggiare Sonia Lorenzini: “Non faccio l’attore e non studio recitazione. Voglio solo essere felice e fare la mia vita senza gettare fango. Mi fate contattare da persone che pensavo amiche per farmi parlare in momenti di rabbia, mi registrate, riportate quello che volete voi per insultarmi. Per favore lasciatemi in pace”.