Alessia Cammarota: pace fatta con suo marito Aldo?

Troppo presto per poterne avere la certezza, dato che i due non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma del resto lei non ha mai nascosto l’amore che sentiva verso il marito, nonostante lui l’avesse tradita e lasciata per un’altra.

In queste ore sta circolando infatti una notizia che molte testate di gossip danno per certa: la bella Alessia Cammarota avrebbe perdonato il marito Aldo Palmieri, e i due sarebbero nuovamente una coppia.

Molti indizi fanno ben sperare in un riavvicinamento, a partire da un video che li ritrae insieme in atteggiamenti molto intimi.

Alessia inoltre, qualche sera fa, ha postato una nuova foto di Aldo su Instagram Stories, che lo vede intento a preparare un cocktail. La didascalia della foto è scherzosa, “Aldo scemo”, che lascia intendere davvero molta complicità tra i due.

Aldo Palmeri inoltre ha smesso di seguire su Instagram la sua ultima fiamma Veronica Di Bella ed è stato immortalato con la fede al dito.

La coppia, che si è formata a Uomini e Donne dopo il trono di Aldo, ricordiamo che si è lasciata qualche mese fa su scelta proprio dell’ex tronista, che aveva dichiarato di non essere più innamorato della moglie, nonché mamma del piccolo Niccolò, e di avere già una nuova storia.

La ex corteggiatrice, però, non si è mai persa d’animo e sembra che sia finalmente riuscita a riconquistare Palmeri.