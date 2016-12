Alessia Cammarota, possibile riconciliazione con Aldo?

By Angela Sorrentino

Lui l’ha fatta veramente grossa: non solo ha tradito la moglie, dopo essere diventati genitori solo da pochi mesi, ma si è fatto paparazzare pubblicamente assieme ad un’altra e, negli studi di Uomini e Donne, dove anni prima era nato il loro amore, ha dichiarato alla padrona di casa che l’amore era ormai finito.

Alessia Cammarora negli scorsi mesi è apparsa visibilmente provata e sofferente, notevolmente dimagrita, dopo la separazione da Aldo Palmeri, e ha dovuto lottare molto per riprendere in mano la sua vita e superare la delusione, eppure sembra che all’orizzonte ci sia il sereno.

Le ultime indiscrezioni parlano infatti di una crisi improvvisa nel rapporto tra Aldo e Veronica, la donna che ha preso a frequentare dopo la fine del suo matrimonio: la colpa sarebbe dovuta proprio al riavvicinamento di Alessia nei confronti del marito.

In primis Veronica è apparsa molto più ‘fredda’ sui social: infatti, mentre prima postava frasi d’amore e canzoni romantiche al suo innamorato, ora la sua presenza si fa sempre più desiderare.

In più i rapporti tra i due coniugi si sono fatti sempre più distesi, anche nel quotidiano, tanto che sono tornati a lavorare a fianco a fianco nel Keep Up, il locale aperto a Catania.

Che il 2017 porti ad una riconciliazione tra i due, che sono stati una delle coppie più belle ed amate di Uomini e Donne?