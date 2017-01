Alessia Marcuzzi bellissima addormentata nel letto

Il Natale è ormai alle spalle e le feste sono ormai agli sgoccioli dopo quest’Epifania che, come dice il proverbio, tutte le foste porta via.

Tante le celebrità e le star dello spettacolo che hanno condiviso i loro momenti privati con tutti i fan, attraverso i social network anche la bellissima Alessia Marcuzzi ha pubblicato diversi scatti che ritraevano tanti momenti in questi giorni.

L’ultimo scatto della bella presentatrice è però un’immagine che da un lato è splendida di per se e da un senso di pace e serenità, dall’altro mostra la sensualità e la bellezza di Alessia, un selfie visto dal soffitto che riprende il lettone e lei in intimo che dorme abbracciata al suo cuscino.

Tantissimi i commenti dei fan che hanno fatto i complimenti ad Alessia per la sua splendida forma e la bellezza anche di quella foto, non è mancato ovviamente anche qualche commento polemico per un “pizzico” di egocentrismo, ma c’è anche chi l’ha ridefinita: “La bella addormentata nel suo letto”.

Oltre 10mila like sul profilo ufficiale di Alessia Marcuzzi fanno capire come quel selfie non ha assolutamente deluso i fan, anzi c’è chi si chiede, vedendola in abbigliamento intimo quasi estivo, “Ma da te non fa freddo?”.

foto@Instagram/Alessia Marcuzzi