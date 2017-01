Alessia Marcuzzi: con la mente sono lì…

C’è chi si è svegliato sotto la pioggia, chi sotto la neve e chi comunque al freddo e poi c’è chi invece pensa al mare delle Maldive.

Alessia Marcuzzi ha scatenato i suoi fan con uno scatto sulle splendide spiagge delle Maldive, la presentatrice però precisa: “Buongiorno Lunedí…con la mente sono un po’ lí…😉 #itsmonday #maldives #conlamentealtrove”.

Naturalmente la foto ha scatenato le solite polemiche di qualche fan che evidentemente non vorrebbe neanche che si possa “pensare” di essere su una spiaggia delle Maldive, oltre 31mila persone hanno lasciato il loro “like”e tantissimi commenti.

Poi c’è qualcuno che difende Alessia e scrive: “Con la propria mente ognuno ha il diritto di essere dove vuole! PIANTATELA CON COMMENTI STUPIDI E INUTILI. Non è certo colpa della Marcuzzi se il mondo piange…facile prendersela con lei e solo perché è una vip…di un comune mortale non ve ne fregherebbe niente parliamoci chiaro. FATELA FINITA TUTTI E SE NON VOLETE VEDERE NON SEGUITE PER FAVORE…siete di una cattiveria unica. E non ha senso offendere a gratis.”.