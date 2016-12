Alessia Marcuzzi si è goduta il Natale alle Maldive

Mentre la maggior parte dei comuni mortali, durante le festività natalizie, ha dovuto fare i conti con cappotti, sciarpe, freddo polare e persino con la prima influenza, la bella Alessia Marcuzzi è volata assieme alla sua dolce metà alle Maldive.

Come documentato da scatti pieni di allegria e spensieratezza, Alessia si è goduta sole, mare e relax assieme al marito Paolo Calabresi Marconi, sfoggiando costumi che la valorizzano e un fisico sempre perfettamente tonico e da far invidia anche alle più giovani.

Alessia gioisce nei suoi giorni di festa mentre il marito la filma tra balletti improbabili e mosse sensuali, e non mancano neppure scatti in cui bacia il compagno, riuscendo a conquistare una miriade di like sui social in pochissime ore.

Il Natale in famiglia è stato festeggiato invece con qualche giorno di anticipo, proprio per poter volare, in una romantica vacanza a due, nella calda meta esotica.

Una meritatissima vacanza prima di ritornare in televisione e agli impegni di ogni giorno: la Marcuzzi infatti sarà nuovamente al timone dell’Isola dei Famosi, reality show rinato grazie alla cura della Mediaset.