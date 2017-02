Alessia Marcuzzi: vorrei avere il teletrasporto adesso

By Redazione

Non solo i comuni mortali sognano magari di tornare indietro nel tempo e ritrovarsi magari in vacanza, anche le star fanno sogni del genere.

Alessia Marcuzzi è una di queste, la bella presentatrice ha infatti condiviso sul suo profilo social ufficiale, uno scatto fotografico durante un soggiorno alle Maldive, con tanto di malinconia e voglia di tornare lì anche solo per poco.

“Vorrei il teletrasporto per tornare li’ solo per 5 minuti! 😂✌️ #currentmood #sun #maldive #alex” scrive Alessia Marcuzzi accanto all’immagine di lei in bikini un pezzo, su una spiaggia stupenda ed un mare cristallino delle Maldive.

Inutile dire che i fan hanno apprezzato non solo il panorama, ma anche il fisico di Alessia che in molti lo hanno definito “mozzafiato”, tanti infatti i commenti compiaciuti di molti che ammettono: “Hai un fisico mozzafiato” o anche “Sei da mozzare il fiato”.

Insomma diciamo che in fin dei conti la Marcuzzi sogna di essere teletrasportata alle Maldive, mentre i fan sognano lei.