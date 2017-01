By Eleonora Gitto

Arrivano gli alieni in Antartide, ecco l’Ufo sotto i ghiacci.

Ma insomma, possibile che fra miliardi di galassie e miliardi e miliardi di pianeti non sia sviluppata nel corso degli eoni una forma di vita intelligente, magari anche superiore a quella umana? Difficile che non sia così.

E possibile che qualche civiltà intelligente, nel corso di milioni di anni, forse di più, non sia passata a trovarci da queste parti?

Magari avvalendosi di mezzi che superano la velocità della luce, oppure di varchi spazio-temporali che traversano il cosmo come burro? Vediamo ad esempio che succede in Antartide.

Da un po’ di tempo si parla di basi aliene ubicate da quelle parti.

Ufologi di tutto rispetto, ad esempio, esaminando in maniera molto accurata alcune foto prese su Google Earth, sostengono di aver individuato una vera e propria base aliena.

Questa base si troverebbe vicino a un Ufo notato sotto le acque dell’Antartide.

Alcuni sostengono che il cerchio che si osserva è una sorta di lago ghiacciato.

Tuttavia ufologi di chiara fama, come lo stesso Scott C. Waring, ribattono che una circonferenza così perfetta non può essere certamente opera della natura.

Per sciogliere il dubbio bisognerebbe andare sul posto ad appurare. Magari quando fa meno freddo.