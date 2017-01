Alvaro Vitali “beccato” con Siffredi, che stanno combinando?

Nelle scorse ore si era diffusa l’incredibile notizia: Alvaro Vitali, il celeberrimo Pierino delle commedie all’italiana degli anni ’80, dopo aver più volte chiesto aiuto per trovare un nuovo spazio nel mondo dello spettacolo, si è dato al mondo del porno, grazie al “solito” Rocco Siffredi sempre pronto ad arruolare nuove leve.

L’indiscrezione sulla nuova professione di Vitali è arrivata proprio da Rocco Siffredi: il maestro dell’hard ha infatti pubblicato sul suo profilo Facebook una serie di foto che mostrano Alvaro sul set del film.

Siffredi, a quanto pare, ha particolarmente apprezzato le performance “artistiche” del comico e lo ha ringraziato per avergli concesso “l’opportunità di girare un video bollente con uno degli attori simbolo del trash all’italiana”.

Siffredi stesso però ci ha tenuto poi ad aggiungere, quando la notizia si è diffusa, che Pierino è per i bambini, pertanto ha smentito le voci circolate in precedenza circa l’avvio di una collaborazione con Vitali.

Siffredi ha detto di averlo conosciuto a Budapest e di aver fatto degli sketch divertenti con lui, ma nulla che abbia a che vedere con i film per adulti.

A raccontare i particolari di cosa sia accaduto è poi lo stesso attore, in un’intervista a Libero: “Ma quale nuova carriera nel cinema porno? Macché… Solo perché c’è Rocco si pensa a quelle cose. si trattava di un servizio per la televisione, per Le Iene a essere precisi. Rocco con me non ha fatto volgarità. Ci siamo limitati a raccontare qualche barzelletta. Anche un po’ spinte naturalmente. Ma nulla di strano o brutto o volgare”.