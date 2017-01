Amadeus sarà il nuovo conduttore di Made in Sud

Il suo concerto di fine anno è stato un successone: lo spettacolo condotto da Amadeus su Rai Uno, per il Capodanno 2017, ha fatto il botto quanto a share, surclassando senza dubbio il concerto trasmesso da canale 5 e condotto da Gigi D’Alessio, vincendo la sfida diretta per il secondo anno di prima.

Ma per il conduttore non sono finite qui le buone notizie per il nuovo anno: la Rai ha deciso di rivoluzionare il cast di Made in Sud e allora ha deciso di puntare sulla simpatia di Amadeus per sostituire i due presentatori Gigi e Ross e su Pintus e Ficarra e Picone per rendere più robusto il cast dei comici.

Se in un primo momento si vociferava che il cantante partenopeo Gigi D’Alessio avrebbe condotto il programma, ecco arrivare la notizia ufficiale che a condurre il programma di Rai Due sarà proprio Amadeus.

Accanto al popolare volto Rai è già stata riconfermata Fatima Trotta mentre è in forse la presenza di Elisabetta Gregoraci. La moglie di Flavio Briatore potrebbe essere sostituita dall’ex velina Costanza Caracciolo.

Oltre ai due presentatori con ogni probabilità andranno via alcuni comici del gruppo storico, primo fra tutti Francesco Cicchella per il quale è previsto un one man show al teatro. Andranno via anche Pasquale Palma, Ivan e Cristiano, I Malincomici ed Alessandro Bolide.