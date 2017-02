Amal Clooney sul red carpet col pancione

By Angela Sorrentino

George Clooney, nelle scorse ore, ha finalmente confermato la gravidanza della moglie, senza nascondere tutta la sua felicità ed emozione al riguardo, giusto in tempo prima che lei ricomparisse, per la prima volta, da quando è in dolce attesa, dinanzi ai riflettori, senza affatto mascherare le sue forme arrotondate.

Con indosso uno splendido abito Atelier Versace sul ‘red carpet’ dei premi César del cinema francese, Amal Clooney, incinta di due gemelli, è riuscita persino a mettere in ombra il marito, George Clooney, al suo fianco nella serata di gala a Parigi.

L’avvocato, moglie della star hollywoodiana, per la prima volta si è fatta fotografare con il pancione, non potendo evitare di essere presente, dato che il marito ha ricevuto il premio alla carriera.

Clooney, dal canto suo, non avendo del resto mai nascosto le sue simpatie democratiche, ha approfittato del palco parigino per lanciare un attacco a Donald Trump.

“Gli atti del presidente degli Stati Uniti hanno allarmato e costernato i nostri alleati all’estero e dato un sostegno ai nostri nemici. E non è colpa sua. Non è lui che ha creato questa situazione di paura. Lui si è limitato a sfruttarla con successo”, ha spiegato.

“La colpa non è nelle stelle, ma in noi stessi”, ha aggiunto, citando Shakespeare.