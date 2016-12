Amber Heard: Johnny Depp non sta pagando il divorzio

Dopo i video pubblicati in rete e il turbolento divorzio tra l’attore Johnny Depp e la bella Amber Heard, oggi si torna a parlare di loro attraverso alcune conferme ufficiali proprio dell’attrice.

Secondo le indiscrezioni del Mirror, Amber Heard sostiene che fino ad ora il suo ormai ex marito Johnny Depp non avrebbe ancora pagato la sua parte di “conto” dovuto per il divorzio, secondo quanto ufficialmente dichiarato i due avrebbero stretto un accordo secondo il quale la parte dovuta dall’attore ammontava a 7 milioni di dollari.

Tale cifra sarebbe dovuta essere devoluta in beneficenza, pare però che questi soldi non siano mai arrivati, almeno fino ad ora, tanto da indurre Amber a depositare dei documenti presso la corte superiore di Los Angeles, nei quali si dichiara appunto che la somma per la quale si erano accordati nel mese di agosto, non è mai stata versata.

Secondo le indiscrezioni rivelate dal Mirror, Johnny Depp non avrebbe omesso solo il pagamento di quella cifra, ma anche di altri 35mila dollari circa di tasse, la divisione dei beni personali e il trasferimento dell’auto Range Rover.

Amber Heard aveva dichiarato ufficialmente che Johnny Depp ha rotto il loro contratto e il loro accordo, semplicemente iniziando a donare 200mila dollari direttamente in beneficenza e incolpando l’attrice di aver “violato le disposizioni sulla riservatezza” del loro contratto di divorzio.