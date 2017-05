Amici, Emma Marrone continua a lanciare frecciatine a Stefano

Nelle scorse ore vi abbiamo dato le prime anticipazioni riguardo la prossima puntata di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda sabato ma che è già stata registrata.

Vi abbiamo raccontato di come sarà Sabrina Ferilli il giudice aggiunto di questo appuntamento, mentre gli ospiti saranno Giorgiae il trio trip hop britannico dei London Grammar che canteranno con gli allievi del talent.

Le due manche tra bianchi e blu saranno come di consueto agguerritissime e alla fine a lasciare definitivamente il programma e il sogno di aggiudicarsi la vittoria finale sarà Thomas Bocchimpani.

L’uscita di Thomas determinerà, quindi, i finalisti del talent: Mike Bird e Sebastian (squadra bianca), Federica, Riccardo e Andreas (squadra blu).

Ma, sui social e in generale sulla rete, si parla anche di un altro episodio accaduto durante la registrazione, che il pubblico in studio ha riportato e che immediatamente ha scatenato l’attenzione generale.

Dalle anticipazioni sembra che durante la sfida iniziale, i due direttori artistici della squadra Bianca e di quella Blu verranno affiancate dai ballerini Stefano e Marcello, con la cantante salentina che si rivolgerà al suo ex fidanzato, incitandolo ad aiutare la collega a terminare la gara.

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Emma Marrone è ormai acqua passata, tra i due c’è soltanto stima e rispetto tanto che per loro non è difficile lavorare insieme ad Amici di Maria De Filippi.

Il gioco consisterà nell’inserire delle banconote del gioco da tavolo Monopoli all’interno di coppe di reggiseni giganti. Riferendosi al capo di biancheria intima femminile, la Marrone dirà a De Martino: “Stefano aiuta Elisa. Vabbè che tu sei buono solo a toglierli”.

Emma Marrone, durante il programma, del resto non perde occasione di lanciargli qualche frecciatina.

Nella scorsa puntata, ad esempio, durante il gioco del “chi inizierà”, che consisteva nel fare un percorso con una “palla al piede” (per Elisa la “palla al piede” era De Martino, mentre per Emma Giofrè), Emma Marrone si è lasciata scappare un’altra battuta.

Quando Maria ha fatto notare che a vincere era stata Elisa aiutata da Stefano, mentre lei con Giofrè aveva perso perché “non ti ha aiutata, si è appeso e basta”, la cantante ha chiosato: “È la storia della mia vita, Maria. Gli uomini si appendono sempre”.

Chissà il buon Stefano come ha preso questa uscita ma probabilmente, nonostante la loro storia sia ormai finita da cinque anni, la giovane cantante salentina non ha proprio del tutto digerito la separazione, con buona pace dei fans che sperano in un loro riavvicinamento che con tutta probabilità non avverrà mai.