Amici, già diffuse le indiscrezioni sulla puntata di sabato

Come tutti ben sappiamo, la trasmissione Amici di Maria De Filippi, che il sabato sera tiene dinanzi al televisore centinaia di migliaia di persone, trasversalmente a tutte le età, non viene trasmessa in diretta ma registrata, e proprio per questo che già in rete pullulano moltissime indiscrezioni sulla prossima puntata, quella che andrà in onda il 30 maggio.

Non ci siamo ancora ripresi dall’eliminazione di Shady che alcune “talpe” presenti in studio hanno raccontato, a chi non riesce ad aspettare, come è andata la puntata della semifinale e quale tra i cinque ragazzi rimasti ha dovuto abbandonare la scuola prima dell’attesa semifinale.

Nell’ottava puntata a ricoprire il ruolo di “Quarto Giudice” è Sabrina Ferilli che andrà ad affiancare i “giudici titolari”: Ermal Meta, Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti. Tra gli ospiti musicali, ci saranno: Giorgia e il trio britannico London Grammar.

La gara, come in ogni puntata, è contraddistinta da una doppia manche, che vede le due squadre ancora una volta pareggiare. I Bianchi vincono la prima manche e a rischio eliminazione va Federica, mentre la seconda manche se l’aggiudicano i Blu e al ballottaggio va Thomas.

Tra le tanti esibizioni si è contraddistinta quella di Riccardo Marcuzzo, cantante della squadra blu che pare abbia ricevuto numerosi complimenti da parte dei giudici e del pubblico che lo ha omaggiato con una standing -ovation a conclusione di una sua performance sulle note di We are the world.

Prima di scoprire chi sarà ad abbandonare la scuola di Amici, la puntata continua con l’intervista della valigia, già fatta anche ai precedenti giudici speciali, e questa volta tocca a Sabrina Ferilli. Tornano anche Luca e Paolo che questa volta cantano, riadattando il testo di una canzone di Baglioni “Avrai” e dedicandola in modo molto ironico ai ragazzi, ai giudici e ai professori del talent.

Al ballottaggio tra i due cantanti, professori e giurati hanno deciso di salvare Federica. L’eliminato dell’ottava puntata di Amici è Thomas Bocchimpani.

Per la squadra Blu quindi sono rimasti due cantanti Riccardo e Federica e il ballerino Andreas, mentre per quella bianca sono rimasti il cantante Mike Bird e il ballerino Sebastian. Chi si aggiudicherà la vittoria finale di questa scoppiettante edizione?