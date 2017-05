Amici, ragazzi tesissimi in vista degli ottavi di finale

Il palinsesto Mediaset cambierà nelle prossime settimane e quindi, naturalmente, anche show e talent devono apprestarsi ad incoronare i loro vincitori.

Per quanto riguarda i programmi condotti da Maria De Filippo, mentre ad Uomini e Donne i tronisti stanno programmando le loro scelte, con Marco Cartasegna che ha già scelto Federica e Luca Onestini pronto a scegliere nelle prossime ore, ad Amici si è ormai arrivati agli ottavi di finale, e la tensione è alle stelle tra cantanti e ballerini.

La puntata di domani sera sarà quella degli agli ottavi di finale.

Sono sette infatti i ragazzi che si giocano la partita, 4 della squadra Bianca di Emma e tre del team blu di Elisa.

Ad allietare la serata ci sarà il più grande campione di calcio di tutti i tempi, Diego Armando Maradona: El Pibe de oro si presta all’intervista sulla sua vita personale e sulla sua eccezionale carriera e risponde alle domande e partecipa alla puntata appassionandosi alle esibizioni dei talenti in gara.

A rappresentare la musica ci sarà invece la straordinaria voce e grinta di Gianna Nannini, che canta due pezzi del suo repertorio con le coach: Ogni tanto in duetto con Elisa e Amandoti con Emma.

Sul palco di Amici si esibiranno inoltre due protagoniste del panorama musicale internazionale: Amy Macdonald che canta la sua hit This is the life e Lenny che si esibisce sulle note di Hello.

Ma i ragazzi, come sempre, saranno i più grandi protagonisti, ed alcuni a stento riescono a reggere la tensione.

Mike Bird, ad esempio, è stato pesantemente colpito dalle parole spese nei suoi confronti da Daniele Liotti e Eleonora Abbagnato, 2 dei 4 giudici del talent che hanno polemizzato sul ragazzo e sul suo modo di cantare, tanto da farlo vacillare e pensare addirittura di lasciare Amici 2017.

La Abbagnato non è stata tenera: “Ha paura di uscire, secondo me è bloccato da questa paura”. Critico anche Liotti: “Sembra sia preoccupato di impressionare gli altri, non canta sentendo veramente quello che sta cantando”.

Lui alla fine ha sbottato: “Mi girano c…, me ne andrei a casa. Mi sono rotto il c…”, ha esclamato il concorrente durante la striscia che va in onda il pomeriggio.

Riuscirà Mike, nel serale di domani sera, a concentrarsi e a qualificarsi per la finale? O la tensione gli giocherà un brutto scherzo?