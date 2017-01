Anche Nek dice addio ad Amici di Maria De Filippi

Purtroppo quest’anno, nell’ambito della sua trasmissione “Amici”, Maria De Filippi ha dovuto “digerire” una miriade di addii: dopo quello di Emma Marrone e di Elisa, è ufficiale che anche Nek non prenderà parte al talent.

Nonostante Neviani avesse dichiarato qualche mese fa di essere disposto a tornare ‘alla corte’ della De Filippi per la seconda volta consecutiva, ha quanto pare ora c’è la certezza che questo non accadrà.

Il cantante, assieme ad Ambra Angiolini e Romina Power, farà parte della giuria di ‘Standing Ovation’, la nuova trasmissione di Antonella Clerici che si basa sulle performance di giovani talenti accompagnati da un genitore, uno zio oppure un nonno.

E’ ormai cosa certa quindi che nella fase serale della scuola di Maria De Filippi ci sarà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda i coach.

Se per quanto riguarda i direttori artistici di Amici 16 non c’è ancora alcuna certezza, lo stesso possiamo dire per la giuria del serale: il gossip, infatti, sostiene che soltanto Morgan ha attualmente la sicurezza di far parte del cast di quest’anno.

Sembra che i candidati più papabili a ricoprire i ruoli vacanti siano Alessandra Amoroso e Marco Mengoni, anche se, sul web, circolano con sempre maggiore insistenza i nomi del rapper Fedez e dell’esperta Simona Ventura.

Le indiscrezioni circolanti sul web nelle ultime ore ci svelano infine che la data scelta per l’inizio del Serale è sabato 25 marzo.