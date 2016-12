Anche su Twitter video live a 360 gradi 

By Eleonora Gitto

Twitter raggiunge Instagram e Facebook: da oggi è possibile anche guardare video live a 360 gradi.

“A partire da oggi potete guardare i video a 360 gradi interattivi dei broadcaster ed esplorare ciò che accade intorno a loro.

Sarete in grado di dare uno sguardo da vicino a ciò che vedono personalità note e addentrarsi nel dietro le quinte di eventi esclusivi”, e con questo annuncio Twitter lancia l’ultima novità che riguarda la sua piattaforma.

I video live a 360 gradi seguono all’aggiornamento di inizio dicembre che aveva regalato agli utenti del sito di microblogging la possibilità di effettuare il live streaming senza l’obbligo di installare nel proprio dispositivo anche Periscope.

Oggi il cerchio si chiude: con l’aggiunta del supporto per i video a 360 gradi, Twitter si mette allo stesso livello di Instagram e Facebook.

La modalità d’interazione con i filmati per l’utente è simile a quella già sperimentata su YouTube e Facebook: da browser desktop basta cliccare su un punto del lettore e trascinare nella direzione desiderata per ruotare la visuale.

Con lo smartphone i live a 360 gradi, riconoscibili da un caratteristico “bollino”, gli utenti non dovranno far altro che muovere il device per esplorare le varie angolazioni del filmato.

Inizialmente il supporto per il live streaming a 360 gradi sarà accessibile solo da alcuni partner selezionati e approvati direttamente da Twitter.

Per entrare nella lista di attesa, prima che il servizio sia disponibile a tutti, è necessario è possibile compilare un modulo online sul sito docs.google.com nell’apposita sezione “Periscope360 lista d’attesa”.