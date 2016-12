Andrea Iannone e Belen sul futuro: si vedrà

By Redazione

Esattamente un anno fa, di questo periodo, Belen Rodriguez annunciava la separazione da suo marito Stefano De Martino: da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, lei si è trovata un nuovo amore, ma proprio ora si parla di una nuova crisi, col nuovo compagno.

Che Belen passi anche questo Natale da sola, senza Andrea Iannone che dalla scorsa estate ha preso il posto del marito nel suo cuore?

Per ora sono solo illazioni, ma certamente le parole pronunciate in una recente intervista dal pilota lasciano di che pensare, soprattutto perché lui solitamente è molto riservato sulla sua vita privata.

“Se ne leggono tante e non ne parlo volentieri – ha spiegato alla Gazzetta dello Sport – Posso dire solo che crescendo mi rendo conto che ci sono anche altri motivi per cui vale la pena vivere oltre alla moto. Sui programmi con Belen vedremo, vedremo che ne sarà di noi in futuro“.

Con lui Belen ha voltato pagina dopo la separazione da Stefano De Martino, anche se la showgirl proprio in questi giorni ha confessato di non essere rimasta indifferente alle parole d’amore che le ha dedicato il suo ex marito, che ha dichiarato che è ancora innamorato di lei.

Veramente la reazione di Belen ha influenzato il suo rapporto con Andrea? Naturalmente sarà il tempo e i prossimi gossip a dirlo.