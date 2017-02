By Angela Sorrentino

Andrea Iannone: innamorato della Belen non mondana

Andrea Iannone, in queste settimane, è alle prese con due grandi sfide: da un lato c’è la nuova avventura con la Suzuki, che pare già gli sia dando grandissime soddisfazioni, e dall’altro la “sua” Belen Rodriguez, che finalmente si è separata, anche dinanzi alla legge, dal marito Stefano De Martino.

Sempre molto restio a parlare del suo privato e soprattutto dei suoi sentimenti, Andrea, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha confermato di essere innamorato pazzo di Belen: “È una persona di grandi valori. C’è una trasparenza incredibile fra di noi. Ci siamo guardati negli occhi e detti tante cose, belle e brutte. C’è un confronto costante. Intelligenza e personalità sono le cose migliori di lei, che non puoi vedere da una foto”.

A far perdere la testa al pilotaè stata una Rodriguez poco conosciuta, ” cuoca e travolgente compagna tra le mura domestiche. “La pasta al pomodoro che fa lei è speciale” ha detto col sorriso sulle labbra. E quanto alla comune passione per la musica: “Mi sta contagiando con quella latina”.

Neanche il gossip lo spaventa: “La mia vita in generale è più tranquilla di quello che la gente pensa. Mi alleno tanto, certe sere posso anche uscire a cena, vado in giro con la fidanzata, ma tante altre sere sto in casa con gli amici, o magari guardiamo un film. Faccio più o meno la vita che ho sempre fatto.”

La relazione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è nata alla fine dell’estate 2016 ma, soltanto ultimamente, i due stanno condividendo anche con chi li segue alcuni momenti della loro vita di coppia.