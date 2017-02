By Angela Sorrentino

Andrea Iannone: moto, tu che non mi tradirai mai

Ad essere onesti, sembrano una coppia bella e felice: giovani, innamorati, famosi, hanno ben poco da chiedere di più alla vita, eppure la stampa e il gossip continuano a parlare di loro, insinuando che non tutto vada poi a gonfie vele.

Stavolta, a far parlare di aria di crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è una dolce dedica che il pilota ha rivolto non verso la sua bella, ma alla sua moto: un messaggio tra le righe per la showgirl argentina?

Il pilota della Ducati ha infatti postato una foto che lo vede in sella alla sua amata moto. Fin qui nulla di strano, tuttavia la didascalia con cui ha accompagnato lo scatto potrebbe dare adito a più di una interpretazione: “Tu che non mi tradirai mai!“.

E Belen Rodriguez quindi? Lo tradisce? L’ha tradito? Lo tradirà? Frecciatina per la poca fiducia che nutre verso la propria fidanzata?

I due, dal canto loro, dopo il loro bellissimo viaggio in compagnia del piccolo Santiago, hanno continuato a mostrarsi felici e sempre più innamorati.

Non hanno naturalmente rilasciato commenti in risposta alle voci sibilline che circolano su di loro, anzi la stessa Belen ha messo un like al post scritto dal fidanzato.