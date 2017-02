Andrea Marcaccini, giallo sulle accuse della sua ex

Un inizio alquanto complicato per l’Isola dei Famosi e il suo cast: se la puntata del 30 gennaio è stata rinviata per maltempo, e quella di ieri ha visto scontri anche accesi tra la conduttrice e i naufraghi già insofferenti alla pioggia, non poteva mancare un altro “scandalo”, che potrebbe culminare addirittura con un’espulsione.

Tutto è nato da un’intervista choc rilasciata in esclusiva al settimanale “Chi” da Daniela De Jesus, l’ex fidanzata del naufrago Andrea Marcaccini che adesso, in Honduras, rischia di essere travolto da uno tsunami ed essere rimandato nel belpaese.

Andrea Marcaccini è modello («Lo sono da 12 anni»), stilista («Con un socio che è anche un amico»), influencer, ha 28 anni, fisico scolpito, capelli lunghi asimmetrici, barba selvaggia, ed è dotato di forte carisma.

Daniela De Jesus ha rivelato al giornale di aver denunciato a luglio il modello per violenza privata, stalking e lesioni. Le indagini della Procura sono in corso e per il momento non ci sono provvedimenti contro Marcaccini.

I fatti risalgono a giugno: una sera, a casa, i due litigano e il futuro naufrago “le blocca le braccia – così si legge nella denuncia – e inauditamente e con estrema ferocia comincia a colpirla con pugni e schiaffi al volto”.

La ragazza racconta di essere riuscita a chiudersi in un’altra camera e, il mattino dopo, di essere andata al pronto soccorso accompagnata da lui.

“Non so se Andrea sia pericoloso per gli altri concorrenti dell’Isola – ha detto ancora la sua ex – ma non pensavo nemmeno fosse pericoloso per me”.

Le accuse di Daniela De Jesus sono pesantissime: la produzione deciderà di prendere seri provvedimenti?