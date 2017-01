Andrea Preti, con Claudia Gerini: è una storia importante

“Andrea Preti l’ho conosciuto, è vero, le foto le hanno viste tutti, ma ora ci vuole un momento di pausa, prima me ne andrò per qualche giorno in montagna con mia sorella, poi volo a Los Angeles, da sola”: così, una manciata di giorni fa, Claudia Gerini ha raccontato a “Chi” la sua attuale situazione sentimentale.

Archiviata definitivamente la lunga storia con Federico Zampaglione, padre di sua figlia con cui è rimasta in cui rapporti, la bella attrice ha in pratica confessato di non essere ancora pronta ad imbarcarsi in una nuova relazione.

Di avviso ben diverso è però il modello, ex concorrente dell’Isola dei famosi, che al contrario appare già molto legato a Claudia, e crede fermamente in quello che stanno costruendo assieme.

I ben informati svelano infatti che il modello, prima di Natale, quando Novella 2000 lanciò lo scoop della loro relazione, avrebbe contattato la redazione del settimanale di gossip chiedendo al direttore di togliere la notizia dal loro sito per tutelare la privacy di una relazione appena iniziata: “È una storia importante, ti prego non lo deve sapere nessuno per ora, ti prego, togli la notizia dal sito di Novella2000 non è il momento di parlarne”.

Alberto Dandolo di Dagospia aggiunge poi che Claudia Gerini avrebbe deciso di scappare negli States proprio con Andrea Preti per evitare paparazzi e maldicenze.

Andrea nel frattempo ha trovato un prezioso alleato nella mamma dell’attrice: il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica, infatti, le immagini dell’attore mentre passeggia per Roma con la mamma di Claudia e si confida con lei.