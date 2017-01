Andrea Roncato, all’Isola dei Famosi mancano i veri famosi

Diciamocela tutta: anche noi, soprattutto nelle ultime edizioni, ci siamo più volte chiesto chi fossero la maggior parte dei concorrenti in gara e, soprattutto, che senso avesse, in un reality intitolato “Isola dei Famosi”, inserire dei personaggi che nella realtà sono misconosciuti dalla stragrande maggioranza degli italiani.

E il medesimo pensiero lo ha espresso, senza troppi peli sulla lingua, anche Andrea Roncato, che ha spiegato il perché del suo rifiuto a parteciparvi.

Il comico nelle scorse settimane era stato inserito nella lista di coloro che venivano dati per certi come naufraghi pronti a sbarcare in Honduras, ma ora che la lista ufficiale è stata svelata, il suo nome manca.

A spiegare il motivo dell’assenza è lo stesso Roncato che in un’intervista ad AdnKnronos dice: “Ho visto l’elenco dei concorrenti, e non capisco perché si chiami l’Isola dei Famosi. Non si tratta di persone conosciute, non c’entrano niente né con i famosi né con lo spettacolo. In realtà si va all’Isola per i soldi, diciamolo chiaro”.

Roncato svela poi di aver ricevuto un’offerta, insieme al suo collega Gigi Sammarchi, per partecipare al reality condotto da Alessia Marcuzzi, ma alla fine ha rifiutato: “Io e Gigi abbiamo ricevuto un’offerta, è vero, ma non ci abbiamo nemmeno mai pensato, per lo meno io. A fare il naufrago ci andrei al massimo una settimana, se mi dessero i soldi che gli chiedo”.