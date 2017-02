Angelina Jolie, ad Hollywood preferiscono Brad Pitt

By Redazione

Dal momento in cui i due si sono separati e stanno portando avanti la loro battaglia per il divorzio e l’affido dei figli, tra i fan e ad Hollywood c’è chi punta su Angelina Jolie o su Brad Pitt.

Secondo le indiscrezioni raccolte dall’Hollywood Reporter, dal divorzio ne uscirebbe peggio l’attrice Angelina Jolie nei confronti dell’ormai ex marito Brad Pitt, quella sorta di “campagna diffamatoria” e le sue attuali richieste da “diva”, sembrano far propendere Hollywood verso l’attore.

L’Hollywood Reporter punta il dito anche sulle richieste, molto particolari, di Angelina nell’ultimo periodo, pochi giorni fa l’abbiamo vista in Cambogia per la presentazione del suo ultimo lavoro, il costo però della prima è stato alquanto elevato per il gruppo Netflix che ha distribuito il film.

L’attrice ha voluto la prima in Cambogia e, secondo l’Hollywood Reporter, il solo viaggio con alloggio secondo i requisiti richiesti da Angelina e la sua famiglia, compreso l’entourage, è stato stimato intorno ad 1 milione di dollari, anche per il volo su un jet privato.

Secondo sempre l’Hollywood Reporter la stella attualmente non gode di molta simpatia tra gli addetti ai lavori di Hollywood e potrebbe restare a “riposo” per un po’ dopo quest’ultimo lavoro, secondo quanto calcolato nell’ultima produzione dello scorso anno, il film doveva costare 60 milioni di dollari ma è arrivato a sforare i 130 milioni perché Angelina Jolie voleva farlo in grande.