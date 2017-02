Angelina Jolie: Brad Pitt è un gran papà!

In questi giorni Angelina Jolie si è recata in Cambogia per la presentazione del suo film ed nell’occasione ha finalmente rotto il silenzio sul divorzio da Brad Pitt.

L’attrice in lacrime ha rivelato quanto sia stato duro questo periodo ma, come invece molti prevedevano, non ha assolutamente sparato a zero sul quello che è ormai il suo ex marito, intervistata a Good Morning America ieri, ha confermato:

“Ci stiamo concentrando sulla felicità e la salute della nostra famiglia, in questo modo saremo più forti quando verremo fuori da tutto questo perché siamo determinati a restare una famiglia”, poi Angelina alla domanda se Brad Pitt fosse stato un gran papà per i suoi figli, ha risposto categoricamente “Certo” e poi ha proseguito: “Saremo sempre una famiglia, sempre”.

Insomma silenzio rotto sul rapporto con Brad Pitt, ma ancora tanta stima da parte dell’attrice e soprattutto la voglia di portare avanti una parvenza di famiglia vera soprattutto per i figli, il periodo è difficile ma Angelina è sicura di venirne fuori e che tutti ne usciranno più forti.