Angelina Jolie in lacrime, rompe il silenzio sul divorzio

Dopo essere, ufficialmente, riapparsa in pubblico per promuovere la pellicola da lei diretta: “Before they killed my father”, Angelina Jolie ha parlato per la prima volta della separazione da Brad Pitt.

Fino ad ora non c’erano state dichiarazioni di nessun tipo né da un lato né dall’altro, ma Angelina qualche parola l’ha detta e, come rivela durante un’intervista alla BBC, quasi con un groppo alla gola e con le lacrime agli occhi.

L’attrice ha pronunciato poche parole riguardo alla rottura con Brad Pitt, confermando che si è trattato di una separazione “molto difficile”, citando come motivazioni delle “differenze inconciliabili”, poi Angelina ha insisito sul fatto che tale decisione è stata presa esclusivamente per la “salute della famiglia”.

Dunque una decisione, a prima vista, presa da entrambe le parti per salvaguardare proprio l’ambiente familiare, viste ormai le differenze che, come lei stessa ammette, tra i due erano ormai inconciliabili, l’attrice ha parlato alla BBC e ha confermato anche:

“E’ stato molto difficile, tante persone si trovano in questa situazione. Tutta la famiglia sta attraversando un momento difficile, ma il mio obiettivo sono i nostri figli. Sto cercando di trovare un modo per far fronte a tutto questo ma soprattutto per fare in modo che questo ci renda più forti”.

foto@BBC