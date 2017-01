Angelina Jolie: se i bambini ne escono danneggiati è colpa di Brad

Non si placa la battaglia legale per la custodia dei figli e il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt, nonostante ripetuti avvicinamenti, le parti in realtà sembrano sempre in contrasto.

La questione principale è ovviamente la custodia dei loro figli, secondo le indiscrezioni rivelate dal magazine TMZ, se da una parte Angelina sembrava aver raggiunto un accordo con l’ormai ex marito Brad Pitt, dall’altra è infastidita dalle precedenti dichiarazioni dell’attore sull’opportunità di “lavare i panni sporchi in famiglia”.

Angelina batterebbe sul tasto del “tenere tutto privato”, lo confermerebbe Laura Wasser legale della Jolie che commenta: “Brad di scaglia verso Angelina perché terrorizzato che il pubblico venga a sapere la verità”, dunque all’attore non andrebbe giù che la loro battaglia legale diventi un caso di pubblico dominio, in particolar modo dopo le indagini dell’FBI e del dipartimento dei minori sulle famose accuse di abusi.

In conclusione Angelina sarebbe d’accordo nel “sigillare” i documenti e non renderli pubblici, così come voleva fin dall’inizio l’attore, ma in ogni caso confermerebbe, nei documenti legali depositati, che se i bambini sono stati danneggiati in questa battaglia, è stato per colpa di Brad.

