Anna Maria e Raffaele: ci siamo abbracciati ma ci divideva la sua pancetta

Anche Maria De Filippi ha domandato in modo molto diretto ad Anna Maria il motivo per il quale ha praticamente “mollato” Raffaele.

Una domanda diretta ma la risposta è stata altrettanto diretta? Ricostruiamola insieme, Anna Maria incalzata dalla conduttrice risponde: “Ieri ci siamo incontrati alla stazione poi siamo andati subito in albergo”.

A questo punto cala il gelo e la stessa Maria tuona “uhhhhh” con Tina che ribadisce da lontano “In albergo????” ma Anna Maria prosegue:

“Abbiamo posato i bagagli, siamo andati un po’ in giro, abbiamo fatto una passeggiata e poi siamo rientrati. Poi siamo andati a cena ed è stato tutto piacevole, poi siamo tornati in camera perché Raffaele aveva i bagagli lì. A quel punto c’è stata un po’ una lotta perché lui mi ha abbracciato, voleva baciarmi e io non me la sono sentita”.

Apriti cielo dallo studio tuona prima Tina “Eh ma tu quando te la sentirai mai, eddai!” Anna Maria risponde imperterrita: “Purtroppo la scintilla scatta quando non dovrebbe e non scatta quando dovrebbe. Ci siamo un po’ avvicinati ma ci divideva anche la sua pancetta”.

Alla fine lapidaria Anna Maria: “Non mi sono sentita coinvolta, non ho provato nulla di interessante“.