Anna Tatangelo si riscatta nella seconda puntata de “I Migliori Anni”

Il leone è ferito ma non è morto: Anna Tatangelo, all’esordio la scorsa settimana al timone di I Migliori Anni accanto a Carlo Conti, è stata bersagliata da una marea di critiche sul suo aspetto.

La compagna di Gigi D’Alessio è stata veemente accusata di aver abusato di botox e chirurgia estetica, stravolgendo il suo aspetto e trasformandosi in una maschera gretta, ma lei non si è scomposta più di tanto e, risorgendo dalle sue stesse ceneri, si è mostrata bellissima e fiera nella puntata di ieri sera, facendo ricredere quanti l’avevano, forse anche ingiustamente, messa alla gogna mediatica e soprattutto social.

Stavolta ha cambiato nuovamente look, rinunciando ai capelli tirati all’indietro, e lasciandoli sciolti verso il basso. Il suo nuovo aspetto ha cambiato completamente l’umore dei social: dopo la pioggia di ironie della prima puntata i numerosi fan della cantante hanno ribadito la loro ammirazione.

C’è chi ha sottolineato che la Tatangelo è la perfetta sintesi tra raffinatezza e sensualità. Su Twitter in tanti hanno stuzzicato i denigratori di Lady Tata: ‘Ora vediamo chi ha il coraggio di criticare’.

Sicuramente una delle cose che farà piacere ad Anna Tatangelo sono i tanti commenti positivi arrivati non solo dal pubblico maschile ma anche da tantissime donne.

L’artista di Sora ha incassato numerosi apprezzamenti anche per l’interpretazione di ‘Io che amo solo te’ in memoria del cantautore Sergio Endrigo (deceduto nel 2005).

La seconda puntata de I Migliori anni , in ogni caso, ha avuto un andamento un po’ altalenante sui social: l’hashtag #imigliorianni, infatti, sempre e comunque in alto in classifica, ha spesso oscillato tra il primo e il terzo posto, rimanendo in seconda posizione per qualche minuto.

Tra i momenti migliori della serata Teresa Di Sio che ha omaggio Pino Daniele con “Je so pazzo” ed il momento dedicato al Jukebox con ospite d’eccezione Peppino di Capri che ha interpretato alcuni brani storici del passato, tra cui ovviamente la sua intramontabile “Chmpagne” che ancora oggi tutti conosciamo e amiamo cantare sulle sue note.