Anna Tatangelo, solo voci quelle sulla crisi col suo Gigi

Ieri sera l’abbiamo vista, bellissima e sorridente, sul palco del Concertone di fine anno di Civitanova Marche, accanto al suo compagno Gigi D’Alessio, per raccogliere fondi per le popolazioni terremotate, dimostrando per l’ennesima volta tutta la loro affinità, ma semmai ce ne fosse stato bisogno, già nelle ore precedenti Anna Tatangelo aveva compiuto un “gesto social” per spiegare, per l’ennesima volta, che non c’è nessuna aria di crisi, e che la sua relazione con Gigi continua a gonfie vele.

Ciò che continua ad alimentare rumors e gossip è il continuo rimandare le proprie nozze: nonostante il grande passo in più di un’occasione è apparso essere sempre più vicino, è stata proprio Anna Tatangelo a far comprendere che, invece, non fosse nei loro imminenti progetti.

La Tatangelo ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una foto in cui è abbracciata al suo Gigi con lo sfondo dell’albero di Natale, corredata da un post in cui la cantante a tutti felici auguri per queste feste natalizie.

Voci a parte quindi, e soprattutto matrimonio o meno a legalizzare il tutto dinanzi alla legge o a Dio, Gigi ed Anna sembrano ancora innamoratissimi e chissà che, presto o tardi, decidano di allargare ulteriormente la famiglia e dare un fratello o una sorella al piccolo Andrea, il loro pargolo di sei anni.