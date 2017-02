Anticipazioni americane Beautiful: Quinn-Ridge nuova coppia?

Le anticipazioni americane di Beautiful ci dicono che probabilmente ci sarà una nuova coppia insospettabile che potrebbe portare pepe alla soap americana che come saprete, anche in queste recenti puntate italiane, sta portando molto movimento: soprattutto la coppia Quinn-Eric sta destando molto fermento all’interno della Forrester Creations e in famiglia.

Eric infatti non ha ancora ufficializzato la sua storia d’amore con Quinn ma già sta lottando per farla rientrare al lavoro. Steffy e tutto il resto della famiglia ovviamente non sono d’accordo e si batteranno con le unghie e con i denti per farla fuori. Temono infatti che la donna voglia circuire il patriarca per puntare all’azienda.

Anticipazioni americane Beautiful

Ora un’altra coppia causerà non pochi problemi: infatti Ridge, per tenere lontano la donna dal padre, cercherà di sedurla ma non sa che finirà forse per invaghirsi. Liam e Brooke saranno le sole persone a conoscenza del piano di Ridge, il quale però non dirà tutta la verità e non confesserà il bacio che si sono scambiati e la reazione che ha provocato in lui, visto che nel frattempo l’uomo è tornato insieme a Brooke.

Ovviamente Brooke scoprirà tutto e si convincerà che tra la Fuller e Ridge si stia consumando un rapporto malato che porterà sicuramente guai al loro rapporto e a quello della loro famiglia. Cosa accadrà? Brooke e Ridge si lasceranno? Ed Eric?