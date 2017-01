Anticipazioni scottanti Beautiful: Ridge e Brooke di nuovo insieme

Si sono sposati 7 volte ma evidentemente non hanno mai smesso di amarsi: stiamo parlando di una coppia cult della soap americana Beautiful, Ridge e Brooke.

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano fresche fresche dall’America sembra che i due protagonisti, che hanno dato vita alla soap, ritorneranno insieme contro tutto e tutti. Ora vediamo da una parte Ridge sposato con Caroline e dall’altra Brooke che sta combattendo per salvare l’amore che prova per il marito della sorella, Bill Spencer.

Ridge e Caroline si lasceranno a causa dello scandalo di Douglas che in realtà è figlio di Thomas. Suo malgrado si ritroverà a pensare alla sua Brooke che nel frattempo sta preparando il suo matrimonio con Bill.

Un’altra minaccia si abbatterà a casa Forrester: Eric e Quinn si metteranno insieme: riusciranno a sposarsi?

Nelle puntate che vedremo nel 2017 la loro storia tornerà nel suo binario naturale: ovvero Brooke e Ridge torneranno a pensarsi e a ripensare ai momenti in cui stavano insieme.

Ma una nuova sfida sta attendendo Ridge: infatti l’uomo dovrà contrastare la storia che intanto nascerà tra la perfida e pazza Quinn e suo padre Eric. Quest’ultimo arriverà a sposarla. Ridge avrà paura che la donna in realtà non ami Eric ma che abbia in mente l’azienda e ce la metterà tutta per ostacolare la loro unione.