Anticipazioni spagnole Il Segreto Hernando tradirà Camila

By Federica Franco

Nelle prossime puntate della soap Il segreto uno dei personaggi darà scandalo: si tratta di Hernando che tradirà Camila con un’altra donna.

Dopo aver scampato alla pena di morte perché accusato della morte di Manuela, l’uomo e Camila saranno liberi di poter vivere la loro storia d’amore anche se, come in tutte le soap, le cose non saranno poi così semplici.

Cosa sarà, o meglio chi sarà a mettere i bastoni tra le ruote alla coppia? Scopriamo insieme qualche cosa di più.

Anticipazioni spagnole Il segreto

Due personaggi infatti si scaglieranno contro la coppia per vendetta: si tratta di Nestor, l’ex fidanzato di Camila, e Lucia, una sua finta amica che le farà passare le pene dell’inferno.

Infatti quest’ultima riuscirà a far cedere alla passione Hernando portandolo così al tradimento. Nestor invece vorrà addirittura uccidere Hernando mentre Lucia vorrà vendicarsi con Camila per un torto subito in passato.

Inizialmente Lucia riuscirà ad estorcere un bacio ad Hernando ma poi, piano piano, le sue avances saranno sempre più esplicite e accattivanti: riuscirà a separare la coppia Camila/Hernando?