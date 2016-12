By Angela Sorrentino

Antonella Clerici, la gaffe corre sui social e proprio in cucina!

La brava Antonella Clerici sono anni ormai che è alla conduzione, con successo, del La Prova del cuoco, eppure gli chef stellati e i tantissimi cuochi che ospita nella sua trasmissione a quanto pare non sono riusciti neppure a insegnarle le tecniche basilari della cucina, dato che in queste giornate di festa ha “servito” una gaffe di tutto rispetto ai suoi tantissimi fans sui social.

Antonella non smette di cucinare neanche a Natale, e così, lontano dalle telecamere degli studi Rai, condivide la preparazione della polenta con i suoi follower.

Peccato che il mestolo che la Clerici stringe tra le mani è utilizzato al contrario, così come la pentola non è quella voluta dalla tradizione, cioè il classico paiolo in rame.

La bocciatura definitiva è poi arrivata quando le hanno perfino fatto notare che il fornello sotto al tegame è spento, e quindi la polenta non sta affatto cuocendo.

In poco tempo quindi i leoni da tastiera hanno preso il sopravvento e quello che voleva essere un semplice post di auguri natalizi si è trasformato in un vero argomento di discussione.