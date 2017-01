By Angela Sorrentino

Antonella Mosetti, tutto ok piccolo intervento superato!

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è balzata nuovamente agli onori del gossip per la rottura con Gennaro Salerno, che nelle settimane precedenti aveva addirittura dichiarato di voler sposare.

Nelle scorse ore però Antonella Mosetti ha fatto preoccupare e non poco i suoi fans, pubblicando uno scatto in cui la si vede chiaramente in una corsia d’ospedale: che le sia accaduto qualcosa di grave? Un malore? Un incidente?

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip nello specifico ha condiviso una foto che la ritraeva su un letto di ospedale – l’Ospedale Sant’Eugenio di Roma – accompagnata dalla frase: “Piccolo intervento superato!”

Per privacy la showgirl non ha aggiunto ulteriori particolari sulla natura dell’intervento, ma in rete si vocifera che possa essersi trattato anche di un ennesimo ritocchino estetico.

Tra i commenti alla foto, sono molti i messaggi dei fan che le augurano una pronta guarigione, ma tra tutti spicca quello della figlia Asia: “Sono fiera di te, mamma. Fiera perché hai superato questa brutta cosa con il tuo sorriso migliore, dando forza a tutta la nostra famiglia quando, forse, avevi bisogno tu di tanta forza. Sono state settimane difficili, finalmente ieri è arrivata la bella notizia dopo il tuo ricovero. Sei una grande, sempre insieme in ogni situazione. Ti voglio bene, non so cosa farei senza di te”.