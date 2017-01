Antonio Banderas twitta: sto bene solo spavento

By Redazione

Solo un grosso spavento per l’attore Antonio Banderas che nella giornata di ieri era stato ricoverato in ospedale per aver accusato forti dolori al petto.

Si temeva un infarto ma per fortuna sembra essere rientro tutto rapidamente, l’attore 56enne ha pensato di rassicurare tutti i fan ed ha twittato una foto insieme alla fidanzata Nicole Kimpel, mentre si godono la natura.

Così scrive Banderas nel tweet: “Ci godiamo la natura dopo un piccolo spavento, un bacio” e tante sono state le risposte dei fan, qualcuno lo ha anche ammonito: “Non farci spaventare un’altra volta”, segno del grande affetto dei suoi ammiratori.

L’attore era stato trasportato all’ospedale di Chertsey, visto che dal 2015 si è trasferito in Gran Bretagna e vive in una villa a Cobham, ha prontamente ringraziato i medici che ovviamente lo hanno rispedito a casa in forma.

foto@Twitter